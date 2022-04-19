Paramount Global предоставит бесплатный доступ к детскому контенту Nickelodeon для украинских беженцев в Европе.

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Семьи украинских беженцев, которые выехали в Европу, получат доступ к украиноязычному контенту Nickelodeon на каналах Pluto TV, линейном ТВ, а также на аккаунтах Nickelodeon и Nick Jr. на YouTube.

Уже на этой неделе дети смогут посмотреть свои любимые «Губка Боб», «Щенячий патруль» и другие мультфильмы воспользовавшись любым из выше перечисленных способов.

Так компания хочет обеспечить детям-беженцам «комфортное проживание и возможность чувствовать себя как дома, когда они смотрят свои любимые мультфильмы за границей».

Ранее Paramount пожертвовала 1 млн долларов на гуманитарную помощь для украинских беженцев.

Источник: hollywoodreporter