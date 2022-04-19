Samsung обещает бесплатно отремонтировать гаджеты украинцев, а «Новая почта» поможет с доставкой требующей ремонта техники.

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Корейский техногигант Samsung Electronics будет забирать на ремонт мобильные устройства украинских клиентов, проживающих в районах, где его сервисные центры не могут работать, а затем доставлять восстановленные гаджеты на дом.

Вывозу и ремонту подлежат все мобильные устройства Samsung, включая смартфоны, планшеты и смарт-часы. При этом все расходы покрываются компанией.

В доставке поможет украинская «Новая почта».

Напомним, что в марте Samsung заявила, что останавливает поставки в Россию.

Источник: koreaherald