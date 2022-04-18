Развлекательные, семейные и музыкальные телеканалы компании Paramount уже через два дня не будут доступны для пользователей из России.

15 апреля российские операторы начали получать от компании Paramount уведомления о выключении ее группы каналов с 20 апреля, сообщает телеграм-канал «Кабельщик».

В состав пакета каналов Paramount входят развлекательные и семейные каналы Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, а также музыкальные, в числе которых MTV Russia и MTV Live HD.

Напомним, что Paramount объявила о приостановке деятельности в России еще в середине марта.