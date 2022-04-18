Часть телеканалов Inter Media Group возвращается к эфирному вещанию.

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Основной телеканал медиагруппы – «Интер» – с первых дней войны транслирует и участвует в подготовке единого марафона новостей. Марафон продолжат транслировать два других телеканала ИМГ – Zoom и К2.

Остальные телеканалы Inter Media Group – НТН, К1, МЕГА, «Пиксель», Enter-фильм – возобновляют собственный эфир уже с 18 апреля.

Ранее мы сообщали, что телеканал СТБ возвращает в эфир сериалы и программу «Все буде добре».