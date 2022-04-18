Уже 18 апреля в эфире «Футбол 2» будут транслироваться европейские и мировые футбольные турниры, сообщает пресс-служба телеканала.

Это интересно: Телеканалы «Футбол» прекратили сотрудничество с Виктором Леоненко

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, телеканалы Футбол 1/2/3 вещали в YouTube. Спустя месяц было возобновлено вещание «Футбол 1» на ТВ, а теперь в эфир вернется и телеканал «Футбол 2».

Рекомендуем прочитать: В Харькове ограбили корпункт национальных телеканалов

Уже сегодня, 18 апреля, телезрители смогут посмотреть европейские и мировые футбольные турниры вживую: поединки турецкой Суперлиги и нидерландской Эредивизи, а также матчи Кубка Португалии, Кубка Бразилии и MLS.

Ранее мы сообщали, что телеканалы Inter Media Group возвращаются в эфир.