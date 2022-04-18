Киевстар отменил тарификацию за мобильный интернет в приложениях для видеозвонков, которые используются для дистанционной работы или обучения.

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Что произошло

По инициативе Министерства образования и науки Украины с 18 апреля 2022 года компания «Киевстар» отменяет тарификацию мобильного интернета в популярных приложениях для видеозвонков.

«Учебные заведения продолжают осуществлять обучение в регионах, в которых позволяет ситуация безопасности. Кроме того, создано Всеукраинское расписание, функционирует Всеукраинская школа онлайн, а также украинские телеканалы транслируют уроки для 5-11 классов в рамках проекта «Обучение без границ». Для обеспечения еще лучших условий обучения и работы онлайн МОН инициировало бесплатное использование мобильных приложений, через которые осуществляется доступ к образовательному процессу. Благодарен всем организациям и учреждениям за сотрудничество», – отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

МОН обратилось и к другим мобильным операторам с такой же просьбой и ожидает положительного ответа.

Как это работает

Киевстар не будет снимать мегабайты со счетов абонентов подписки за использование видео: Zoom, Microsoft Teams, Google Meet и Google Classroom. Загрузка файлов в этих приложениях будет производиться в соответствии со стандартными условиями использования мобильного интернета.

«Мы обязательно победим в войне, но уже сейчас нужно постепенно возвращаться в полноценную жизнь. Адаптация и поддержка детей является едва ли не самой важной и ответственной задачей не только родителей и учителей, но и всего общества. Поэтому «Киевстар» сразу откликнулся на предложение МОН сделать приложения, которые будут транслировать онлайн-уроки, безвозмездными, чтобы обучение, овладение новой специальностью и работа онлайн были еще доступнее для всех наших клиентов», – прокомментировала директор по развитию продуктов на массовом рынке «Киевстар» Татьяна Лукинюк.

Ранее мы сообщали, что Киевстар будет сообщать о появлении в сети абонентов, с которыми утрачена связь.