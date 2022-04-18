Начато расследование по делу о захвате вышек мобильного оператора «Киевстар» в Херсонской области, сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, с начала вторжения вооруженных сил РФ и оккупации Херсонской области вражеские вооруженные формирования захватили объекты и офисные помещения оператора мобильной связи «Киевстар».

«При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

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