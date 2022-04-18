Национальный кинотеатр SWEET.TV провел среди абонентов опрос — на каком языке они смотрят фильмы, меняют ли русскоязычную дорожку на украиноязычную и какой контент потребляют во время войны.

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Еще в 2020 году подобный опрос показал, что 63% украинцев хотят смотреть контент на украинском языке, а спустя два года эта цифра выросла почти на 20%.

В новом опросе приняли участие 7816 абонентов SWEET.TV. По результатам опроса 82,5% абонентов смотрят голливудское кино на украинском языке, 13% абонентов выбирают русскоязычный дубляж, а 4,5% смотрят контент на языке оригинала.

80,6% зрителей SWEET.TV считают, что без русскоязычной дорожки в голливудских фильмах можно обойтись, а 19,4% нуждаются в ней.

39,9% опрошенных говорят, что будут смотреть украинские фильмы чаще, 46,7% заявили, что и раньше часто смотрели украинское кино, и только 13,4% не меняют своего отношения.

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Для 77,7% респондентов важно наличие украинской аудиодорожки. На вопрос «Меняете ли вы аудиодорожку на украиноязычную, если по умолчанию включается русскоязычная?», 74,1% отвечают «Да», и только 25,9% утверждают обратное.

Также респонденты отмечают важность появления образовательного контента в онлайн-кинотеатре. 84,2% хотят учиться на украинском языке, 13,1% считают, что язык образовательного контента может быть как русский, так и украинский, и только 2,7% считают, что обучающий контент должен транслироваться на русском языке.

84,4% зрителей уверены, что у детских мультфильмов должен быть только украиноязычный дубляж, 14,3% нуждаются в украиноязычной и русскоязычной аудиодорожке одновременно и только 2,2% хотят включать детям мультики исключительно на русском языке.