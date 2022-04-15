Vodafone упростил переход в свои тарифы для абонентов других операторов — поможет система BankID.

Vodafone упростил переход в свою сеть с сохранением номера для абонентов других операторов во время войны. Незарегистрированные пользователи мобильной связи могут подать заявку на переход на Vodafone на сайте и идентифицировать лицо с помощью BankID или ЭЦП.

Карту eSIM или физическую карту Vodafone можно заказать на сайте, получить ее по почте или приобрести в любой другой торговой точке, например, в супермаркетах. После получения карты следует позвонить по бесплатному номеру 0800400400, чтобы завершить перенос номера.

Получить новую SIM-карту Vodafone для переноски номера можно бесплатно в магазине Vodafone.

Перенос номера с 1 декабря 2021 года происходит через 1 рабочий день с момента подачи заявки.