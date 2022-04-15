С 18 апреля СТБ запускает в эфире гуманитарный контент — программы и сериалы, которые будут призваны поднять моральный дух и настроение украинцев.

С первого дня войны телеканалы Starlight Media вместе с крупнейшими медиагруппами Украины держат информационный фронт, освещая в рамках информационного марафона «Единые новости». С 18 апреля телеканал СТБ предлагает зрителям гуманитарное программирование.

«Во время войны людям точно нужно, кроме необходимой информации, иметь возможность отпустить нервы, проговорить свои ощущения, забыться на минутку в музыке, в сказке, в улыбке , спросить кого-то о том, как сейчас справиться со своей судьбой, и просто включить хороший фильм. Это помогает передохнуть и стать сильнее. Вот почему гуманитарное программирование нашим людям важно и спасительно, как лекарство», — комментирует глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк.

В эфир запустят программы «Ми з України», «Надійні поради», «Допомога психолога», «Неймовірна правда про українців» и другие.

«Сегодня всю нашу уникальную экспертизу производства проектов, в основе которых лежат судьбы реальных людей, мы направляем на то, чтобы ответить на потребность аудитории. Мы расскажем вдохновляющие истории людей, живущих рядом с нами. Наши психологи будут отвечать на актуальные запросы украинцев, из-за войны оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Наши эксперты научат, как в военное время уберечься от опасности и обмана. А наши ведущие и селебритис собственным примером покажут, что «работать» означает «побеждать» — здесь важен любой вклад и важен каждый из нас на своем месте», — комментирует управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

На первом этапе ежедневный дайджест «Все будет хорошо» будет состоять из четырех рубрик, размещенных в разных слотах недели:

«Ми з України» — вдохновляющие истории, которые происходят ежедневно и вызывают чувство гордости за наш народ: спасение людей и животных, волонтерство, свадьбы, рождение детей, поиск родных и другие. В этой рубрике каждый украинец может поделиться своей историей войны и победы.

Слот – ежедневно в начале каждого часа в межпрограммном блоке.

«Надійні поради» с Надеждой Матвеевой — простые, но важные правила, которые помогут поддержать здоровье, решить проблемы в тылу, обезопасить себя и родных в военное время и даже спасти жизнь тех, кто оказался в горячей точке.

Слот – ежедневно в начале каждого времени в межпрограммном блоке.

«Допомога психолога» — 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске Дмитрий Карпачев, Светлана Арефния или Андрей Жельветро общаются со зрителем, обратившимися за помощью к экспертам СТБ.

Слот — понедельник-четверг в 19:45.

«Неймовірна правда про українців» — вдохновляющие и мотивирующие истории украинских селебритис о том, как изменилась их жизнь после 24 февраля и чем они помогают на передовой или в тылу. Ведущий – Григорий Решетник.

Слот – по пятницам в 19:45.

Кроме премьерных рубрик «Все буде добре», в эфире СТБ возобновятся повторы проектов собственного производства канала: «Слепая» и «Супермама» по будням, «Супербабушка» и «Тайны ДНК» по воскресеньям и другие.

В праймовый эфир телеканала вернется слот сериалов, и первым из них зрители увидят «Спіймати Кайдаша».

Команда редакции «Вікна-новини» продолжает работу на информационном фронте в объединенном марафоне. Ведущие блока – Яна Брензей и Орест Дрималовский. Главный редактор – Владимир Павлюк.

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