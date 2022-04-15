Приложения «Альфа-Банка» и «Сбербанка» больше не доступны в онлайн-магазине Apple.

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В начале апреля 2022 года «Альфа-банк» и «Сбер» попали под блокирующие санкции США. Активы банков в американской юрисдикции будут заморожены, также им запрещены любые транзакции с американскими контрагентами.

12 апреля Apple удалила мобильное приложение «Сбера» из App Store. На следующий день Google убрал приложение из Google Play.

Cпустя несколько дней появилась информация об удалении «Альфабанка» из App Store, в Google Play приложение все еще доступно.

Источник: vc.ru