В кабельной сети провайдера Telecom в Будапеште уже транслируются телеканалы Украина 24 и 1+1.

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Запуск вещания украинских каналов в Венгрии стал возможным благодаря совместным усилиям Министерства культуры и информационной политики Украины, Посольства Украины в Венгрии и Венгерской ассоциации коммуникаций.

По информации Венгерской ассоциации коммуникаций, с 31 марта этого года соответствующие технические параметры и юридические условия для трансляции украинских телеканалов есть почти у всех вещателей и провайдеров кабельных сетей на территории Венгрии (около 150).