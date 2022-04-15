Оплатить услуги компании Google больше нельзя никаким видом карт из РФ.

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Также теперь не получится оплатить услуги при помощи мобильного счета. Об этом сообщил глава Минцифры Украины Михаил Федоров.

Таким образом, россияне больше не могут покупать никакую продукцию корпорации Google. В частности, отменена подписка на облачное хранилище Google One для России.

Ранее мы писали, что Роскомнадзор запретил рекламу Google и заблокировал доступ к сервису Google News.