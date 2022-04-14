Укртелеком восстановил интернет-связь для абонентов ряда городов Донецкой области.

13 апреля в Донецкой области были возобновлены интернет-услуги для абонентов ряда городов, в частности Торецка, Константиновки и района, других. Специалисты провели необходимые ремонтные работы по привлечению спецтехники для работы в каменистом грунте.

В целом, критическая инфраструктура и национальная сеть Укртелекома работают. Телекомуслуги предоставляются во всех областях, кроме Луганской.

Услуги интернета доступны в 90% населенных пунктов Украины, покрытых сетью оператора. Из-за боевых действий и их последствий, в частности повреждения инфраструктуры, остается сложной ситуация в Донецкой – 54%, Харьковской – 68%, Черниговской – 78% областях.

В Запорожской области услуги предоставляются в городах Запорожье, Орехов, Вольнянск, пгт Новониколаевка и в соответствующих районах. Ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных участков сетей.

Также окончены работы по восстановлению услуг в некоторых населенных пунктах Херсонской области. Идет восстановление кабельной инфраструктуры в Сумской, Черниговской и других областях.