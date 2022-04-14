Американская компания Monotype закрыла россиянам доступ к шрифтам Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica.

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Сайт Monotype сейчас доступен в России, однако на странице с каталогом шрифтов отображается сообщение о запрете доступа. С помощью VPN-сервисов страница открывается.

Сообщается, что популярные шрифты Monotype пока доступны в пакете Microsoft Office, который в начале марта объявил о прекращении продаж в России.

Источник: Ведомости