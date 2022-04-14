За полтора месяца войны количество хакерских атак на украинские ресурсы выросло втрое.

Это интересно: Более 600 российских сайтов подверглись кибератакам IT-армии Украины

По данным Правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA, действующей при Госспецсвязи, в течение 1,5 месяца войны Украина испытала 362 кибератаки. Это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года: тогда было зафиксировано 122 кибератаки.

Свыше половины всех атак были осуществлены с целью сбора информации или распространения вредоносного программного кода.

Среди основных целей вражеских хакеров – правительство и местные органы власти Украины, сектор безопасности и обороны, коммерческие организации.