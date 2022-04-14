Украинские операторы продолжают восстанавливать связь в освобожденных от оккупантов регионах.

С помощью подключения базовых станций lifecell к системе спутникового интернета Starlink от SpaceX связью обеспечены населенные пункты Киевской области: Буча, Иванков, Ворзель и территория Чернобыльской АЭС.

Также специалисты компании использовали антенну Vega 2G/DCS1800/LTE1800, которая помогла покрыть те части городов и сел Киевщины, где невозможно быстро восстановить связь с помощью стандартного оборудования: Ирпень (северо-восточная часть), Буча (восточная часть), Гостомель ( центральная часть), Международный аэропорт «Антонов» (хаб Мрия), Лубянка, частично – Блиставица, Озера.

Антенны VEGA – это специализированное техническое решение для обеспечения покрытия в удаленных и сложно доступных районах с возможностью обеспечения покрытия на расстоянии до 35 км.

Продолжается подключение оборудования и в Черниговской области – теперь на связи Новоселовка, Киселевка, Куликовка, Блистова, Новый Белоус, Бакланова Муравейка, Вересоч, Макеевка. В Чернигове возобновили работу еще 21 базовой станции lifecell.