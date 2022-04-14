Илон Маск предложил 54,20 доллара за каждую акцию наличными, что на 54% выше цены 28 января и составит в целом около 43 миллиардов долларов. Бизнесмен назвал такое предложение «наилучшим и окончательным».

Напомним, что 5 апреля Илон Маск купил 9,2% акций Twitter, чем вызвал их резкий рост. А спустя неделю Маска заподозрили в мошенничестве: со слов одного из акционеров, Илон раскрыл свою долю Комиссии по ценным бумагам только 1 апреля, хотя должен был 24 марта. Таким образом, он якобы закупил акции по более низкой цене, обманув других продавцов акций.