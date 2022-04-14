На Илона Маска подал в суд акционер Twitter Inc., который утверждает, что предприниматель лишил его дополнительной выгоды.

5 апреля Илон Маск купил 9,2% акций Twitter, что вызвало их резкий рост.

Bloomberg пишет, что спустя неделю Маска заподозрили в мошенничестве: со слов одного из акционеров, Илон раскрыл свою долю Комиссии по ценным бумагам только 1 апреля, хотя должен был 24 марта. Таким образом, он якобы закупил акции по более низкой цене, обманув других продавцов акций.

Как заявляет инвестор Марк Бэйн Раселл, который подал иск на Маска, когда Илон предоставил форму, раскрывающую его долю в Twitter, акции компании выросли на 27%, с $39,31 1 апреля до $49,97 4 апреля.

Дело Раселла против Маска рассматривает Окружной суд США, Южного округа Нью-Йорка (Манхэттен).

Илон Маск пока не ответил на запрос о комментарии. Twitter также отказался комментировать происходящее.