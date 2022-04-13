В Хамовнический суд Москвы подан коллективный иск к американскому стриминговому видеосервису Netflix на сумму в размере 60 миллионов рублей.

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Об этом рассказал адвокат Константин Лукоянов, представляющий интересы истцов.

Предметом иска заявлено нарушение прав пользователей из-за одностороннего отказа Netflix от предоставления услуг на территории России. Сейчас к иску присоединились 20 человек, но адвокаты продолжают рассматривать еще около 100 заявок пользователей.

Напоминаем, что начале марта Netflix приостановил работу в России, а позже удалил своё приложение из российских App Store и Google Play.

Источник: Meduza