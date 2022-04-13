Apple планирует подключить Apple Watch к спутниковой связи LEO для вызова службы спасения и отправки текстовых сообщений с расположением пользователя в чрезвычайных ситуациях, пишет Bloomberg.

О планах по внедрению спутниковой связи в гаджеты Apple стало известно в прошлом году — инсайдеры утверждали, что iPhone 13 сможет посылать короткие сообщения экстренным контактам по спутниковым сетям, обходя оператора связи благодаря технологии под кодовым названием LEO.

В результате, эта функция была реализована в серии iPhone 13.

Теперь поддержку спутниковой связи планируют реализовать в iPhone 14, после чего Apple планирует перенести эту технологию на Apple Watch.