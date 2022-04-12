По оценкам аналитиков, за последний месяц российские блогеры потеряли до 80% своего дохода.

Это касается тех, кто размещал контент в Instagram, Facebook (принадлежат компании Meta, признанной в РФ «экстремистской»), YouTube, Twitch, TikTok.

На другие площадки за авторами мигрировала только их самая лояльная аудитория — как правило, не больше 10% подписчиков.

Те, кто размещал контент в Instagram и Facebook, столкнулись с оттоком аудитории после блокировки соцсетей, а вместе с тем и сокращением числа рекламодателей. Кроме того, многие бренды поставили на паузу маркетинговую деятельность, поэтому инфлюэнсеры потеряли часть контрактов и на других площадках.

TikTok ограничил для граждан РФ возможность публикации видеороликов, а YouTube и Twitch отключили монетизацию.

При отсутствии прежнего дохода, авторы забрасывают ведение блогов. По данным Brand Analytics, Instagram потерял практически половину — 48% — российских авторов, а Facebook — 21% пользователей. Аналитики сравнивали средние значения по данным на 24 февраля и 6 апреля. Активность пользователей из РФ падает не только на заблокированных платформах — к 6 апреля потери понес и YouTube.

Ранее мы писали, что российские блогеры хотят, чтобы Meta компенсировала им 1 млрд долларов за потерю дохода.