Специалисты Укртелекома продолжают работы по восстановлению связи.

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За ночь, с 11 на 12 апреля, удалось восстановить важную оптическую магистраль в Одесской области.

Критическая инфраструктура и национальная сеть Укртелекома работают стабильно. Сейчас услуги предоставляются во всех областях, кроме Луганской.

Общий уровень работы районных узлов в стране составляет 88%. Но из-за активных боевых действий и их последствий, в частности повреждения инфраструктуры, в некоторых областях эти показатели таковы: в Донецкой и Запорожской — 65%, Черниговской — 79%, Харьковской — 82%.