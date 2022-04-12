Зарубежные СМИ предоставляют украинцам бесплатный доступ к информации — для этого нужно зарегистрироваться на их сайтах и выбрать регион «Украина».

Какие сайты доступны

The Washington Post

Авторитетное американское издание с многолетней историей сделало доступ к своим материалам бесплатным для всех украинцев.

Такие льготы СМИ вводит впервые — сколько будет действовать бесплатный доступ пока не указано.

The Economist

В течение последнего месяца издание вдвое активнее публикует статьи на сайте, поэтому даже самый требовательный читатель найдет что-нибудь интересное для себя. Все украинцы могут получать контент бесплатно.

Financial Times

Все важные репортажи тоже стали бесплатными для просмотра в Украине.

The Wall Street Journal

Культовое издание предоставило бесплатный доступ к информации всем пользователям Украины.

Бесплатно читать их статьи могут и украинские беженцы, вынужденно оказавшиеся за границей. Однако в каких странах будет действовать льгота и сколько она будет продолжаться, издание пока не уточняет.

Как получить бесплатный доступ

Чтобы оформить бесплатный доступ, достаточно зарегистрироваться на сайте СМИ и выбрать в поле регион «Украина».

Источник: ranok.ictv.ua