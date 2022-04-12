С 11 апреля в Чехии в формате цифрового эфирного телевидения начал трансляцию украинский канал «1+1», сообщается на странице Посольства Украины в Праге.

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Канал можно бесплатно настроить по всей территории Чешской Республики на телевизионных устройствах, поддерживающих эту функцию.

С инициативой трансляции канала «1+1» выступило предприятие «Чешские Радиокоммуникации» – лидер цифрового вещания в Чехии в сфере радио, телевидения и интернета.

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На сегодняшний день в Чехию временно переехали почти 300 тысяч украинцев.

«Возможность смотреть украинское телевидение позволит им и в Чехии чувствовать себя, как дома», – отметил Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнос.