«Эспрессо» готовит заявления в СБУ, Нацполицию и Государственное бюро расследований касаемо действий Концерна РРТ по отключению телеканала, сообщает Детектор медиа.

Что произошло

4 апреля Концерн РРТ выключил «Эспрессо», Прямой и 5 канал из цифрового эфира. Каналы попросили президента вмешаться и защитить «право журналистов, профессионально воюющих на информационном фронте, на профессию и свободу слова».

Официальные комментарии

По состоянию на утро 11 апреля, телеканал «Эспрессо» получил официальный ответ только от Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Госспецсвязи (НЦУ).

В своем письме от 9 апреля НЦУ сказал, что вопрос незаконного вмешательства в работу многоканальной телесети цифрового телевидения не находится в сфере их полномочий. Соответствующие полномочия есть у Национального совета по телевидению и радиовещанию.

«Национальный совет официально на наш запрос пока не ответил. Но мы видели публичные объяснения, что все решения Нацсовета обнародованы у них на сайте. Среди этих решений нет ничего об выключении цифрового вещания телеканалов. И мы понимаем, что вещание можно выключить только путем аннулирования лицензии, тогда как к нам никогда не было претензий по контенту», – говорит директор по маркетингу телеканала «Эспрессо» Николай Типусяк.

Что будут делать дальше

Телеканал уже подготовил заявления в Службу безопасности Украины, Национальную полицию и Государственное бюро расследований касаемо вмешательства в работу многоканальной телесети во время военного положения. Представители «Эспрессо» утверждают, что у канала нет цели выводить эту ситуацию в плоскость юридических споров, однако если компромисс по возобновлению вещания не будет найден в ближайшие дни, канал не видит другого выхода, кроме как «инициировать и поддерживать расследование уголовных дел против должностных лиц Концерна и подавать иски в суд».

Ранее мы сообщали, что 15 европейских провайдеров включили телеканал «Эспрессо» в свои сети.