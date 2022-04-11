Ведущий разработчик SoftServe Юра Абгарян: о мотивации, волонтерской и научной деятельности, а также нынешнем состоянии IT-cферы в Украине

Чаще всего это случается если долгое время сидишь над одним и тем же проектом – делаешь его машинально, не учишь что-то новое и не стремишься усилить свои знания.

Есть много историй среди разработчиков, когда они годами сидели на проекте, а потом уходили в другую компанию на менее важную должность. То есть время идет, технологии не стоят на месте – и знания необходимо регулярно пополнять, в том числе и работая на разных проектах.

Собеседования

За время пребывания в IT-сфере я выработал для себя свои правила поведения на интервью. Думаю, они будут полезны начинающим разработчикам, которые именно из-за боязни собеседования не решаются выйти на новый уровень и перейти в более перспективную компанию.

Основы

Первое и самое важное – нужно знать основы. Например, ты разработчик какого-то языка программирования – и если ты валишься на базовых основах, то дальнейшие вопросы тебе будут задавать с гораздо меньшим энтузиазмом. Разберитесь в них и не ленитесь периодически повторять.

Честное CV

Если ты написал что-то в CV - ты обязан это знать. Нельзя, например, просто за день какую-то технологию по-быстрому освоить и ее добавить туда.

Когда компания берет специалиста на работу – его могут брать под определенный проект. И именно этот пункт, недоученный или вовсе придуманный, может стать решающим.

Ты должен хорошо знать технологии, с которыми работал. Если это не так – не указывай их.

Подготовка

Бывает человек здорово разбирается во всех проектах и технологиях, но на фразу «расскажи о себе» – пугается и не может двух слов связать. Теряться не нужно – заранее подготовьте два-три предложения в голове. Долго вас пытать личными вопросами никто не будет.

Главный проект

Можно не учить все свои проекты и рассказывать их наизусть. Просто перечислите все, а один основной хорошо разберите, объяснив в чем его интерес. Скорее всего интервьюер дальше будет именно по этой технологии вас спрашивать.

Выстраивайте свой Roadmap

Этим подходом стараюсь пользоваться во всех интервью. Пытаюсь вести человека, который меня спрашивает по своему плану. Это как в предыдущем пункте – ты выбрал один проект и уже направляешь собеседника на вопросы именно о нем и его технологиях.

Спрашивайте

Не нужно бояться задавать вопросы. Человек, который спрашивает – пытается решить задачу. Если вы не знаете, как справиться и молчите – есть вероятность того, что это может случится и во время реальной работы, а к дедлайну заказчик ничего не получит.

Даже если вы задачу не решили – со счетов никого не спишут. Будут смотреть, как вы поняли алгоритмы, какие вопросы задавали, как реагировали на подсказки.

Удаленная работа

Я очень боялся удаленной работы и не видел в ней никаких плюсов. К примеру, когда ты сидишь в офисе – вокруг тебя много опытных специалистов, с которыми всегда можно обсудить какую-то новую технологию.

На «удаленку» уходил вынужденно уже во время карантина. Оказалось, что я думал не в том направлении. Работа в офисе – это еще и постоянные разговоры, хождения по периметру, распивания кофе. Из-за чего теряется много времени, которое можно было потратить с пользой.