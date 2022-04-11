Ведущий разработчик SoftServe Юра Абгарян: о мотивации, волонтерской и научной деятельности, а также нынешнем состоянии IT-cферы в Украине
Юра Абгарян – разработчик программного обеспечения, ведущий специалист компании SoftServe. С 2020 года занимается волонтерской деятельностью – преподает курсы «Основы программирования» для детей. В 2021 году поступил на магистратуру на кафедру разработки программного обеспечения Национального университета «Запорожская политехника» и занялся написанием научных работ, посвященных разработке программного обеспечения, чем внес весомый вклад в развитие IT в Украине.
Путь в IT
Все началось еще со школьной скамьи. Мы с другом увлекались футболом и интересовались компьютерными технологиями. Не помню, кому из нас пришла в голову идея объединить наши хобби, но через время мы создали наш первый сайт, посвященный футбольной тематике.
«Создали сайт» - громко сказано, конечно. Код писали в блокноте на Windows. Но для школьников из сельской местности, у которых было от силы десяток компьютеров на весь населенный пункт – это было круто.
Работать я начал еще в школе, помогал семье финансово. Потом совмещал заработок с университетом и времени на свои «компьютерные» интересы как-то не совсем хватало. По возможности читал какие-то книги, блоги тематические по ночам.
Усиленно обучаться я начал в 2018 году. Каждый день делил на периоды по 4 часа с небольшими перерывами. Допустим с утра – смотрю видео, потом – практикуюсь, вечером читаю.
В 2019 году уже нашел первую работу.
Карьерный рост и мотивация
В этой компании мне попался сразу очень сложный проект. Эдакое боевое крещение получилось – там были тяжелые технологии даже для специалистов с опытом, что говорить обо мне, человеке, который находился в процессе обучения.
Меня посадили делать frontend и backend – люди на это годы тратят, а я до дедлайна все освоил. Тогда тимлид, наверное, очень сильно в меня поверил – и не прогадал.
Я приходил на работу в 9 утра, а уходил в 9 вечера. Дома сидел еще до часу-двух ночи. По возможности смотрел или читал обучающие материалы. Параллельно умудрялся учиться на курсах и заниматься английским.
Спал по 4-5 часов в день. Жена постоянно на меня обижалась, что не уделяю ей время – даже, когда ужинали, у меня постоянно был включен телефон, на котором я смотрел какие-то доклады IT-спикеров.
Впрочем, старания принесли результат – я перешел в другую компанию и начал получать зарплату, которую сам назвал на собеседовании.
Есть такое ощущение внутри – постоянное желание профессионального роста. Стараюсь не пропустить момент, когда я завис на одном месте: если оно появляется – чувствую, что пора идти дальше.
Чаще всего это случается если долгое время сидишь над одним и тем же проектом – делаешь его машинально, не учишь что-то новое и не стремишься усилить свои знания.
Есть много историй среди разработчиков, когда они годами сидели на проекте, а потом уходили в другую компанию на менее важную должность. То есть время идет, технологии не стоят на месте – и знания необходимо регулярно пополнять, в том числе и работая на разных проектах.
Собеседования
За время пребывания в IT-сфере я выработал для себя свои правила поведения на интервью. Думаю, они будут полезны начинающим разработчикам, которые именно из-за боязни собеседования не решаются выйти на новый уровень и перейти в более перспективную компанию.
Основы
Первое и самое важное – нужно знать основы. Например, ты разработчик какого-то языка программирования – и если ты валишься на базовых основах, то дальнейшие вопросы тебе будут задавать с гораздо меньшим энтузиазмом. Разберитесь в них и не ленитесь периодически повторять.
Честное CV
Если ты написал что-то в CV - ты обязан это знать. Нельзя, например, просто за день какую-то технологию по-быстрому освоить и ее добавить туда.
Когда компания берет специалиста на работу – его могут брать под определенный проект. И именно этот пункт, недоученный или вовсе придуманный, может стать решающим.
Ты должен хорошо знать технологии, с которыми работал. Если это не так – не указывай их.
Подготовка
Бывает человек здорово разбирается во всех проектах и технологиях, но на фразу «расскажи о себе» – пугается и не может двух слов связать. Теряться не нужно – заранее подготовьте два-три предложения в голове. Долго вас пытать личными вопросами никто не будет.
Главный проект
Можно не учить все свои проекты и рассказывать их наизусть. Просто перечислите все, а один основной хорошо разберите, объяснив в чем его интерес. Скорее всего интервьюер дальше будет именно по этой технологии вас спрашивать.
Выстраивайте свой Roadmap
Этим подходом стараюсь пользоваться во всех интервью. Пытаюсь вести человека, который меня спрашивает по своему плану. Это как в предыдущем пункте – ты выбрал один проект и уже направляешь собеседника на вопросы именно о нем и его технологиях.
Спрашивайте
Не нужно бояться задавать вопросы. Человек, который спрашивает – пытается решить задачу. Если вы не знаете, как справиться и молчите – есть вероятность того, что это может случится и во время реальной работы, а к дедлайну заказчик ничего не получит.
Даже если вы задачу не решили – со счетов никого не спишут. Будут смотреть, как вы поняли алгоритмы, какие вопросы задавали, как реагировали на подсказки.
Удаленная работа
Я очень боялся удаленной работы и не видел в ней никаких плюсов. К примеру, когда ты сидишь в офисе – вокруг тебя много опытных специалистов, с которыми всегда можно обсудить какую-то новую технологию.
На «удаленку» уходил вынужденно уже во время карантина. Оказалось, что я думал не в том направлении. Работа в офисе – это еще и постоянные разговоры, хождения по периметру, распивания кофе. Из-за чего теряется много времени, которое можно было потратить с пользой.
Работая дома, я могу пить чай-кофе и в это время продолжать делать проект или читать что-то полезное для развития. На «удаленке» я начал поглощать количество материала в разы больше, чем в офисе.
Советы для работы на «удаленке»
Просыпаться заранее
Конечно, работая дома, есть соблазн подольше поваляться в постели и встать впритык к началу рабочего дня. Бывало такое, что я просыпался за 5 минут до утреннего созвона – и только после него шел не спеша, заваривал чай и потихоньку вливался в работу.
На практике – и для рабочего процесса, и для организма это ни во что хорошее не выливается. Поэтому лучше разработать для себя самый удобный график и попробовать подстроить под него созвоны. Чтобы было время спокойно собраться, прийти в себя и настроиться на рабочий лад.
Разминка
С самого начала удаленной работы жена (она медик по образованию) установила для меня правила, чтобы поддерживать здоровье и физическое состояние – встать пройтись, сделать разминку, зарядку для глаз и т.д.
Да, иногда сложно себя заставить это сделать – но пренебрегать перерывами и разминками не стоит. Чтобы потом это не вылилось в серьезные проблемы со здоровьем.
График
У меня нет такого, что я работаю 5 дней в неделю и 2 отдыхаю. График формирую сам, исходя из количества и уровня сложности задач.
На «удаленке» никто не контролирует во сколько ты пришел на работу, сколько времени ты просидел за компьютером и сколько строчек кода написал.
Компания судит о тебе только по результату и тому, как ты придерживаешься дедлайна.
Есть спринт – это двухнедельный список задач. Их 5 допустим было – ты их все к назначенному времени сделал. Никого не интересует два часа ты просидел за задачей или два дня – главное, что к дедлайну все готово.
Работа в SoftServe
Сейчас я работаю в компании SoftServe. Что важно для меня – здесь очень много различных проектов, и, если один не нравится можно перевестись в другой прямо внутри компании.
Плюс здесь высокий уровень зарплаты и уровень отношения к сотрудникам. Компания лояльно относится к твоему самоощущению. Тебе дается 20 дней «sick leave» (больничных). Ты их можешь использовать, когда у тебя голова разболелась или плохое самочувствие - берешь себе выходной из этого количества и не теряешь заработок.
Нравится, что мы работаем здесь на всех этапах разработки продуктов. Это сделано для того, чтобы понимать в целом, как они работают, откуда данные берутся, в чем преимущества нашего продукта, и чем мы можем его сделать лучше, потому что при таком подходе мы можем по максимуму показать себя как эксперты.
Один из последний проектов, пожалуй, мой самый любимый. Мы создавали функционал для крутой компании по продаже и аренде недвижимости. Раньше она работала только на Канаду и США, потом решила выйти на мировой уровень. Они открыли офисы, а мы написали сервис, который это все систематизировал и дела пошли в сотни раз быстрее и привлекли очень много клиентов по всему миру. Когда зарелизили сервис – средняя оценка была максимальной. Хотя обычно в первые недели, результаты редко, когда бывают такими высокими.
Волонтерская и научная деятельность
В начале 2021 года я занялся подготовкой к поступлению в магистратуру на кафедру разработки программного обеспечения Национального университета «Запорожская политехника». Работал и параллельно учил теорию – это было не сильно сложно, так как всю эту информацию я давно начал применять на практике. Экзамены сдал на отлично.
Сейчас у меня в коллекции уже 5 научных работ, посвященных разработке ПО, которые размещены как в ведущих украинских профильных изданиях, так и международных. Издатели из Нью-Йорка, например, сами на меня вышли и предложили опубликовать мой материал.
Параллельно - занялся созданием специализированных курсов для детей. Это бесплатные уроки по основам программирования, на которых я преподаю как волонтер. Вот уже два года они успешно существуют, а желающих обучиться становится все больше и больше.
Что важно для меня – я и сам развиваюсь вместе с учениками. Мы разбираем там то, до чего не доходили руки в самом начале. Сейчас даже самый крутой разработчик вряд ли вспомнит какие-то элементарные основы, а я получаю шанс обновлять эти знания, как минимум два раза в неделю.
IT во время войны
С рынком IT в Украине сейчас сложная ситуация. Думаю, сильные компании переживут, но некоторые маленькие – начали закрываться.
Клиенты компаний очень много донатят в Украину, но сколько бы денег он не передал – естественно ему нужно и о своем бизнесе подумать. Он понимает – если разработчик находится в Украине, то скорее всего на него нельзя на 100% положится. Непонятно, что будет завтра.
У любого украинца сейчас есть риск, что в его дом прилетит ракета или снаряд. И даже если айтишник переехал в относительно безопасное место – сирены гудят по всей стране и время от времени нужно спускаться в укрытие. Все, ты без интернета. Код можешь на ноутбуке написать, но на GitHub, GitLab, Bitbucket ты его не зальешь вовремя.
Клиент просит компанию перевести разработчика в безопасное место, а для маленьких компаний это слишком затратно. Проекты не заходят, денег нет – компания закрывается.
Нам повезло, потому что мы крупная компания и она смогла себе позволить поддержать сотрудников.
За 2-3 недели до полномасштабного вторжения войск РФ, у нас происходили ежедневные созвоны, на которых говорили: «Ребята, войны не будет. Но, давайте мы поможем вам переехать, на всякий случай».
После 24-го февраля в Linkedin случилось двухнедельное затишье. Молчали все. Сейчас уже приходит по 2-3 вакансии в день. В основном пишут со стран ЕС, иногда из США и Канады. Но обязательное условие – переезд к ним при первой же возможности.
Что касается IT в РФ, то я перестал общаться с кем-либо оттуда. Доходят только слухи через знакомых: что многие клиенты принципиально отказываются там работать, что есть сложности с оплатой, так как все к доллару привязано, что многие переехали в открытые для въезда россиян страны.
IT-армия
Практически все сотрудники нашей компании с первого дня активно участвовали и выполняли задачи украинский IT-армии. В начале я в этом огромнейший смысл видел – особенно в целях блокировки пропагандистских ресурсов.
Россия накрыта таким большим информационным одеялом от властей, что, казалось, людям действительно нужна помощь в получении правдивой информации. Спустя месяц – стало понятно, что все там видят и знают. Просто их устраивает именно та информация, которую им подают.
Но работу в IT-армии продолжаем – считаю, если тысячи кибератак просветили разум хотя бы одного человека, это уже результат.