Абоненты ряда европейских кабельных, IPTV и OTT провайдеров получили возможность просматривать программы «Эспрессо» в своих странах, сообщает пресс-служба телеканала.
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Телеканал «Эспрессо» доступен для просмотра зрителям следующих провайдеров европейских стран:
- Zattoo (Швейцария, Германия)
- CDA (Польша)
- Canal+ (Польша)
- Antik Telecom (Словакия)
- UPC Slovensko (Словакия)
- T-2 (Словения)
- MOTV (Чехия)
- Telecom (Черногория)
- Moldtelecom (Молдова)
- Magti (Грузия)
- Airnet (Литва)
- Etanetas (Литва)
- Kvartalas (Литва)
- Micronet (Литва)
- Progmera (Литва)
Также «Эспрессо» в свободному доступе можно смотреть на платформе украинского провайдера Oll.tv и в YouTube.
Параметры спутникового вещания телеканала
Astra 4,8 град. на частоте: 12073 H резервная частота: 12130 V;
Hot Bird 13 град на частоте: 10 930 H DVB-S2.