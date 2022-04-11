Эспрессо TV / Еспресо TV

Абоненты ряда европейских кабельных, IPTV и OTT провайдеров получили возможность просматривать программы «Эспрессо» в своих странах, сообщает пресс-служба телеканала.

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Телеканал «Эспрессо» доступен для просмотра зрителям следующих провайдеров европейских стран:

Также «Эспрессо» в свободному доступе можно смотреть на платформе украинского провайдера Oll.tv и в YouTube.

Параметры спутникового вещания телеканала

Astra 4,8 град. на частоте: 12073 H резервная частота: 12130 V;
Hot Bird  13 град на частоте:  10 930 H DVB-S2.

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Редакция Mediasat

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