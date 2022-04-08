В Черниговской области специалисты Укртелекома продолжают проводить ремонтно-восстановительные работы.

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По состоянию на утро 8 апреля телекомуслуги доступны практически по всей территории Черниговской области — уровень работы районных узлов составляет 84%.

Общий уровень работы районных узлов по стране остается на стабильно высоком уровне — 89%. Услуги предоставляются во всех областях, кроме Луганской.