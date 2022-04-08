Реклама вернется в эфир некоторых украинских телеканалов уже в ближайшие недели, сообщает Детектор медиа со ссылкой на генерального директора Ocean Media Plus Андрея Партыку.

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Большинство украинских телеканалов продолжают транслировать марафон «Единые новости». В скором времени эфир восстановят телеканалы СТБ, ТЕТ, «2+2» и другие.

«В общей сложности десяток телеканалов нам удалось объединить в пакет, который будем продавать простым способом, ведь панель измерения телесмотрения на текущий момент не работает. Мы возвращаемся к единственному возможному способу продажи рекламы: поспотному, чтобы максимально упростить переговорный процесс. А точнее пакетное размещение спотов. Цена одного выхода на ТВ – 1 тыс. грн за спот, минимально возможное соглашение на 500 выходов в эфир – за 500 тыс грн. О традиционных годовых соглашениях сейчас речь не идет», – отметил Андрей Партыка.

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Размещение будет производиться равномерно по всем каналам в пакете. Компания будет работать на условиях полной предоплаты и только с клиентами, которые на дату возвращения в эфир закрыли большую часть своей дебиторской задолженности за довоенный период.

Желание возобновить показ рекламы уже выявили десяток клиентов и их количество увеличивается.

«Часть рекламодателей находятся в поисках новой креативной стратегии, а некоторые планируют выходить в эфир с традиционными сообщениями. Конечно, оттуда нужно будет забрать развлекательные и веселые элементы или заново переозвучить материал», — добавил Партыка.

Группа Starlight Media и их департамент маркетинга согласились за умеренные деньги заняться быстрой адапацией роликов или подготовкой новых материалов к эфиру по запросу клиентов.

Кроме прямой рекламы на телевидении, планируют возвращать также спонсорские проявления.