Радио «Балтийская волна» ретранслирует «Украинское радио» на частоте 1386 кГц со своего передатчика на территории Литвы.

Средние волны радио «Балтийская волна» покрывают вещание в странах Западной Европы до Португалии, странах Северной Европы, европейскую часть России.

Ранее при помощи собственных стриминговых интернет-систем ретрансляцию информационного марафона «Украинского радио» начали вещатели Чехии, Польши, Болгарии, Словении, Франции и Румынии.

Распространение сигнала «Украинского радио» в других странах производится для информирования украинцев, выехавших за границу в связи с российской агрессией, а также для оперативного распространения информации для украиноязычных жителей в этих странах.

«Украинское радио» в других странах

Český rozhlas (Чехия) — https://www.mujrozhlas.cz/zive/radio-ukrajina

(Чехия) — https://www.mujrozhlas.cz/zive/radio-ukrajina Radio Romania (Румыния) — http://www.srr.ro/

(Румыния) — http://www.srr.ro/ Polskie Radio (Польша) — https://player.polskieradio.pl/

(Польша) — https://player.polskieradio.pl/ BNR (Болгария) — http://player.bnr.bg/ukraine/

(Болгария) — http://player.bnr.bg/ukraine/ RTVSLO (Словения) — https://www.rtvslo.si/radio/vzivo/ukr

(Словения) — https://www.rtvslo.si/radio/vzivo/ukr RFI (Франция) — https://www.rfi.fr/ru/

«Украинское радио» в пределах Украины

«Украинское радио» можно слушать во всех регионах Украины через АМ и FM-частоты, подробная информация — по ссылке.

Радио вещает в средневолновом диапазоне на территории всей страны. В населенных пунктах, где нет FM-частоты, или при сбоях в ее работе, переключайте приемники в АМ-диапазон (или СВ на старых приемниках) на частотах 1278 кГц, 873 кГц, 1404 кГц и 657 кГц.

Сигнал «Украинского радио»

Интернет: http://91.218.213.49:8000/ur1-mp3

Спутник Amos3 (4° W):

Частота — 11 139,5 МГц

Поляризация — горизонтальная (Н)

Символьная скорость — 30,000 Мсимв/с

Предкоррекция ошибок (FEC) — ¾

Українське Радіо — UR-1.

Источник: Детектор Медиа