Радио

Радио «Балтийская волна» ретранслирует «Украинское радио» на частоте 1386 кГц со своего передатчика на территории Литвы.

Средние волны радио «Балтийская волна» покрывают вещание в странах Западной Европы до Португалии, странах Северной Европы, европейскую часть России.

Ранее при помощи собственных стриминговых интернет-систем ретрансляцию информационного марафона «Украинского радио» начали вещатели Чехии, Польши, Болгарии, Словении, Франции и Румынии.

Распространение сигнала «Украинского радио» в других странах производится для информирования украинцев, выехавших за границу в связи с российской агрессией, а также для оперативного распространения информации для украиноязычных жителей в этих странах.

«Украинское радио» в других странах

«Украинское радио» в пределах Украины

«Украинское радио» можно слушать во всех регионах Украины через АМ и FM-частоты, подробная информация — по ссылке.

Радио вещает в средневолновом диапазоне на территории всей страны. В населенных пунктах, где нет FM-частоты, или при сбоях в ее работе, переключайте приемники в АМ-диапазон (или СВ на старых приемниках) на частотах 1278 кГц, 873 кГц, 1404 кГц и 657 кГц.

Сигнал «Украинского радио»

  • Интернет: http://91.218.213.49:8000/ur1-mp3
  • Спутник Amos3 (4° W):
  • Частота — 11 139,5 МГц
  • Поляризация — горизонтальная (Н)
  • Символьная скорость — 30,000 Мсимв/с
  • Предкоррекция ошибок (FEC) — ¾
  • Українське Радіо — UR-1.

Источник: Детектор Медиа

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Редакция Mediasat

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