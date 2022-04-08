Радио «Балтийская волна» ретранслирует «Украинское радио» на частоте 1386 кГц со своего передатчика на территории Литвы.
Средние волны радио «Балтийская волна» покрывают вещание в странах Западной Европы до Португалии, странах Северной Европы, европейскую часть России.
Ранее при помощи собственных стриминговых интернет-систем ретрансляцию информационного марафона «Украинского радио» начали вещатели Чехии, Польши, Болгарии, Словении, Франции и Румынии.
Распространение сигнала «Украинского радио» в других странах производится для информирования украинцев, выехавших за границу в связи с российской агрессией, а также для оперативного распространения информации для украиноязычных жителей в этих странах.
«Украинское радио» в других странах
- Český rozhlas (Чехия) — https://www.mujrozhlas.cz/zive/radio-ukrajina
- Radio Romania (Румыния) — http://www.srr.ro/
- Polskie Radio (Польша) — https://player.polskieradio.pl/
- BNR (Болгария) — http://player.bnr.bg/ukraine/
- RTVSLO (Словения) — https://www.rtvslo.si/radio/vzivo/ukr
- RFI (Франция) — https://www.rfi.fr/ru/
«Украинское радио» в пределах Украины
«Украинское радио» можно слушать во всех регионах Украины через АМ и FM-частоты, подробная информация — по ссылке.
Радио вещает в средневолновом диапазоне на территории всей страны. В населенных пунктах, где нет FM-частоты, или при сбоях в ее работе, переключайте приемники в АМ-диапазон (или СВ на старых приемниках) на частотах 1278 кГц, 873 кГц, 1404 кГц и 657 кГц.
Сигнал «Украинского радио»
- Интернет: http://91.218.213.49:8000/ur1-mp3
- Спутник Amos3 (4° W):
- Частота — 11 139,5 МГц
- Поляризация — горизонтальная (Н)
- Символьная скорость — 30,000 Мсимв/с
- Предкоррекция ошибок (FEC) — ¾
- Українське Радіо — UR-1.
Источник: Детектор Медиа