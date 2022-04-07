Инженеры компании Vodafone продолжают восстанавливать связь в населенных пунктах Украины.

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По состоянию на утро 7 апреля возобновлено связь в части Сумской области — в населенных пунктах Лебедин, Каменка, Новгородское, Охтырка, Боромля, Гребеновка, Тростянец, Краснополье, Мезиновка, Порозок, Московсвкий Бобрик, Будилка, Самотоевка, Ворожба.

Также продолжается восстановление связи в освобожденной Киевской области. Удалось «поднять» связь в Буче, селе Фасова, Марьяовке и Юрове. При помощи спутникового интернета Starlink мобильные услуги теперь доступны в селе Плахтянка и пгт Бородянка.