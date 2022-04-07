Starlink

Правительство США поможет обеспечить Украину спутниковым интернетом  — объявлено о поставках около 5 тысяч станций Starlink.

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Спутниковый интернет Starlink позволит наладить связь и обеспечить доступ в сеть в самых отдаленных или охваченных войной регионах Украины.

«Терминалы позволят государственным чиновникам и критически важным поставщикам услуг для граждан продолжать общаться в Украине и с внешним миром, даже если жестокая агрессия Путина разорвет инфраструктуру оптоволоконной или сотовой связи Украины», — говорится в заявлении USAID.

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Ранее глава Минцифры Михаил Фёдоров обратился с просьбой ускорить процесс внедрения спутникового интернета в стране непосредственно к Илону Маску. Владелец SpaceX оперативно среагировал на просьбу, ответив в Twitter, что терминалы уже направляются в Украину. 28 февраля была получена первая поставка.

Источник: CNN

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Екатерина Даньшина
Журналист, интервьюер и спичрайтер. По образованию - филолог, литературовед. В сфере медиа - более 5 лет. Работала над созданием сюжетов для информационных и развлекательных программ на телевидении, занималась подготовкой материалов для радио, печатных и интернет СМИ. В последние несколько лет была задействована в работе пресс-службы городского головы Запорожья. Автор документальных спецпроектов, номинант украинской телевизионной премии «Телетриумф».

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