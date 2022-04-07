Представители сервиса Spotify сообщили о полном прекращении работы сервиса в РФ уже с апреля.

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У пользователей останется возможность скачать свои данные или удалить аккаунт.

Также пользователи с российским аккаунтом, которые находятся за пределами страны, смогут сменить регион. Подписчики Premium смогут осуществить это только после 11 апреля.

На данный момент неясно, будет ли Spotify вновь доступен в России. По словам сотрудников компании, все пользователи будут обязательно уведомлены, если ситуация изменится.