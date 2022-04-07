Российский оператор связи Tele2 подал заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака

Российский оператор связи Tele2 подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака, который содержит элемент t2.

Заявка от ООО «Т2 Мобайл» поступила в Роспатент 4 апреля. Новый товарный знак представлен в двух цветах — черном и розовом.

Ранее шведская Tele2 AB отказалась продлевать лицензию на бренд российской телеком-компании. А в середине марта российские СМИ сообщили, что Tele2 готовится к ребрендингу — журналисты обнаружили, что оператор зарегистрировал более 20 доменов, обыгрывающих названия Т2, T-plus, t2you.

Бренд достался Tele2 от одноименного шведского оператора Tele2 AB, которому компания принадлежала до 2013 года. В 2013 году «Tele2 Россия» купил ВТБ, заключив соглашение об использовании бренда Tele2 ещё в течение 10 лет. В 2020 году оператора купил «Ростелеком».

Источник: rb.ru