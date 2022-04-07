В рамках проекта MEGOGO Outsourcing команда будет предоставлять услуги в секторе IT, работе с контентом и диджитал-маркетинге.

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Что произошло

Медиасервис MEGOGO объявил о создании нового бизнес-юнита компании – MEGOGO Outsourcing. Теперь, кроме основной деятельности, команда сможет предоставлять свои услуги внешним компаниям в сферах ИТ, live-трансляций, производстве контента, маркетинга, борьбе с пиратством и другим.

В подразделение вошла часть сотрудников, которые находятся в безопасности и могут работать над новыми проектами.

Сами говорят

«Сейчас объем задач команды существенно сократился. К тому же держать компанию на том же финансовом уровне стало довольно тяжело. Мы как бизнес должны поддерживать экономику страны, а как работодатель – поддерживать и обеспечивать своих сотрудников. За 10 лет работы MEGOGO мы собрали команду сильных специалистов, обладающих уникальными компетенциями мирового уровня. Чтобы компания продолжала активную работу по всем направлениям, мы решили делиться своей экспертизой с другими и предлагать свои услуги украинским и международным компаниям, сформировав для этого бизнес-юнит MEGOGO Outsoursing», – отметил основатель и СЕО MEGOGO Владимир Боровик.