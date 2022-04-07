Киевстар предоставляет возможность прослушивания сказок через IVR. Услуга доступна всем абонентам оператора, стоимость звонков не тарифицируется.

Это интересно: Для абонентов «Киевстар» в 9 европейских странах сохранят домашние тарифы

Как воспользоваться услугой

Для того, чтобы прослушать сказку нужно позвонить на короткий номер 222*22. Абоненту будут предложены 3 категории сказок: бытовые, обучающие и сказки о животных. После выбора категории — включится рандомная сказка.

Какие сказки доступны

Среди бытовых сказок к прослушиванию доступны: «Заячье сало», «Золотой башмачок», «Белая роза», «Ивасик-Телесик», «Золотая птица», «Сказка о горошине».

Среди поучительных: «Языката хвеська», «Богач-обжора», «Попала коса на камень», «Котигорошко», «Василько и золотые горы».

В категории о животных: «Коза-дереза», «Лисичка и журавль», «Пан Коцкий», «Цап и баран». Каталог сказок будет регулярно пополняться.

Сами говорят

«Мы реализовали эту активность, чтобы каждый ребенок мог почувствовать себя в безопасности, даже во время тяжелых минут пребывания в бомбоубежищах или во время эвакуации, ведь для того, чтобы прослушать сказку не нужен доступ к интернету. Достаточно только позвонить по телефону на короткий номер» — говорят в Киевстар.