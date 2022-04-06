Сотрудники Укртелекома начали восстановительные работы в разрушенных русской армией населенных пунктах Киевской области.

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Возле пгт Макаров уже восстановлен поврежденный магистральный кабель связи, в который попал вражеский снаряд — к счастью, он не разорвался. За прошлые сутки военным удалось разминировать участок, после чего специалисты оператора возобновили там связь.

Восстановительные работы продолжаются — в настоящее время в Киевской области работает 93% районных узлов.

В целом, критическая инфраструктура и национальная сеть Укртелекома работают стабильно. Общий уровень работы районных узлов остается на высоком уровне – 89%.

Услуги предоставляются во всех областях, кроме Луганской.

Ранее мы сообщали, что за время войны в Украине разрушено более 20 телевизионных подстанций КРРТ.