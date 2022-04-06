На Megogo можно бесплатно послушать антологию короткой украинской прозы.

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Какие книги доступны

В серию вошли 20 кратких рассказов и повестей Леси Украинки, Владимира Винниченко, Ольги Кобылянской и других представителей украинского литературного модернизма.

Кто работал над проектом

К озвучиванию произведений были привлечены актеры театра им. Франко Виталий Ажнов и Александр Печерица, актриса театральной мастерской Рушковского и театра на Липках Анастасия Зюркалова, Маричка Штырбулова, Соломия Кириллова, Екатерина Петрашова, а также немецкий актер Nils Rovira-Munoz. Над звуковым оформлением и режиссурой работала студия «Гур-Гуры».

Сами говорят

Менеджер Megogo Audio Екатерина Котвицкая рассказала, что работу над проектом команда завершила до войны, однако решила не откладывать и «презентовать его в эти темные времена».

«Сейчас мы продолжаем делать то, что умеем лучше – открывать больше украинского контента для слушателей, в том числе и литературу в аудиоформате. Эту антологию короткой украинской прозы можно слушать бесплатно во всех странах мира», – подчеркнула она.

Где слушать

Антологию украинской короткой прозы можно послушать в приложении MEGOGO в разделе «Аудио» на смартфонах на базе iOS и Android, а также в автомобилях с аудиосистемой Android Auto и Apple CarPlay.

Источник: Нацсовет