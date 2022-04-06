Специалисты компании lifecell продолжают работы по возобновлению связи в Киевской области — 34 населенных пункта уже подключены к сети.

Связь lifecell восстановлена в таких населенных пунктах Киевской области: Великие Гуляки, Грузское, Дзвонковое, Дедовщина, Княжичи, Козычанка, Кончаки, Леоновка, Личанка, Лишня, Лубское, Мрия, Музычи, Неграши, Новоселки, Осыково, Перевоз, Пришивальня, Сосновка, Томашевка, Ферма, Черногородка.

Частично восстановлена связь в населенных пунктах Ирпень, Стоянка, Бузова, Горбовичи, Гуровщина, Жорновка, Любимовка, Мостище, Петрушки, Шпитьки.

Ранее мы сообщали, что Укртелеком восстанавливает связь в разрушенных оккупантами населенных пунктах Киевской области.