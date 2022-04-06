Ранее Intel прекратила все поставки в РФ, а теперь и любые деловые операции в стране.

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Intel – американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов.

Еще в марте компания заявила о прекращении поставок продукции в РФ. В новом обращении Intel, опубликованном 5 апреля, говорится, что в России планируют остановить и любые деловые операции.

«Наши мысли со всеми, кого затронула эта война, особенно с жителями Украины и соседних стран, а также со всеми людьми во всем мире, у которых есть семьи, друзья и близкие в этом регионе. Мы работаем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, в том числе 1200 наших сотрудников в России», — отмечено в обращении.