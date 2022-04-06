Кибератака
Источник: 112 Украина

С начала войны и старта работы украинской IT-армии атаковано несколько сотен российских онлайн-ресурсов.

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Кто входит в состав

С начала российской агрессии в Украине Минцифра создала ИТ-армию, объединившую ИТ-специалистов из Украины и мира, чтобы бороться с врагом на киберфронте.

Какие ресурсы атакуют

  • ресурсы государственных учреждений;
  • крупные корпорации;
  • операторов связи;
  • банки;
  • кредитные союзы;
  • сервисы электронной цифровой подписи;
  • ряд бытовых сервисов, которыми пользуется население.

Результаты работы

За весь период войны ИТ-армии удалось атаковать 660 российских ресурсов. Заблокировали большинство государственных сайтов, российских СМИ и онлайн-сервисов бизнеса, который поддерживает РФ.
Также на разнообразных цифровых ресурсах, которыми пользуются россияне, распространяется правда о зверствах, совершенных армией РФ в Украине.

Как присоединиться

Желающим присоединиться к украинским IT-войскам нужно перейти в официальный телеграм-канал проекта.

Ранее мы сообщали, что хакеры продолжают атаковать американскую телекоммуникационную компанию Viasat.

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Редакция Mediasat

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