Компания Amazon подписала соглашение с компаниями Arianespace, Blue Origin и United Launch Alliance по запуску интернет-спутников.

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Сделка Amazon включает 18 запусков Ariane 6, от 12 до 27 запусков New Glenn и 38 запусков United Launch Alliance Vulcan Centaur.

Цель — развертывание собственного проекта спутникового интернета Project Kuiper с 3236 спутниками.

Стоимость подписанных контрактов составляет несколько миллиардов долларов.

Спутники будут запускаться ракетами Ariane 6, New Glenn и Vulcan Centaur в течение пяти лет. Контракты являются крупным дополнением к тем девяти запускам Atlas 5, которые компания приобрела у ULA годом ранее.

Источник: Spacenews