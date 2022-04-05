Телепрограммы на украинском языке звучат уже в 9 странах – Польше, Литве, Чехии, Германии, Великобритании, Румынии, Болгарии, Грузии, Армении.

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Еще неделю назад украинские каналы транслировали шесть европейских стран, сейчас их количество увеличилось на треть. К информационной поддержке Украины присоединились Болгария, Грузия и Армения, сообщает Нацсовет.

Два крупнейших оператора услуг IPTV в Грузии – Magticom и Silknet, бесплатно добавили в свои пакеты 4 украинских телеканала – UA TV, ICTV, «Украина», Inter+ и «Украина 24».

Спутниковый оператор Болгарии — «Bulgaria Sat EAD» сменил трансляцию UA TV и «Украина 24» на бесплатную эфирную. Это означает, что любой пользователь, у которого есть спутниковая тарелка и приемник, может смотреть украинское телевидение без необходимости внесения подписки.

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Украинские телевизионные каналы Espreso и RADA проходят процедуру адаптации у армянского медиарегулятора, после чего будут добавлены в список украинских каналов и рекомендованы кабельным операторам для трансляции на территории Армении.

Совет по вещанию и ретрансляции Словацкой Республики начинает оказание помощи и консультаций всем провайдерам медиауслуг, которые могут и желают включить украинские программы в свои услуги. Об этом сообщила глава словацкого регулятора Марта Даниэлова. Также Совет по вещанию и ретрансляции направил данные о телеканале RADA в кабельные и IPTV/OTT-провайдеры страны. «Мы снова предлагаем свою помощь, если они примут положительные решения по включению канала в свое предложение», – говорится в письме Даниэловой.

Напомним, в первые дни полномасштабной войны Национальный совет обратился к 47 странам-участницам Европейской платформы регуляторных органов (EPRA) с просьбой срочно блокировать российские каналы в Европе. В ответ – 35 стран полностью или частично ограничили российскую пропаганду. До сих пор не отреагировали на призыв украинского регулятора 12 стран Европейской платформы – Норвегия, Лихтенштейн, Исландия, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания, Македония, Сербия, Косово, Турция, Израиль, Азербайджан.

Ранее мы сообщали, что Концерн РРТ выключил «Эспрессо», Прямой и 5 канал из цифрового эфира.