Шведская компания Tele2 AB отказалась продлевать лицензию на бренд российскому оператору Tele2 — тот готовится к ребрендингу.
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Срок лицензии должен закончится в 2023 году, после этого, как утверждает исполнительный вице-президент компании Tele2 AB Виктор Вальстрем, ее не будут продлевать.
Также еще в середине марта российские СМИ писали, что Tele2 готовится к ребрендингу.
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Бренд достался Tele2 от одноименного шведского оператора Tele2 AB, которому компания принадлежала до 2013 года. В 2013 году «Tele2 Россия» купил ВТБ, заключив соглашение об использовании бренда Tele2 ещё в течение 10 лет. В 2020 году оператора купил «Ростелеком».
Источник: vc.ru