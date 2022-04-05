Шведская компания Tele2 AB отказалась продлевать лицензию на бренд российскому оператору Tele2 — тот готовится к ребрендингу.

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Срок лицензии должен закончится в 2023 году, после этого, как утверждает исполнительный вице-президент компании Tele2 AB Виктор Вальстрем, ее не будут продлевать.