На территории РФ не доступен сайт телеканала «Белсат» — Роскомнадзор его заблокировал.

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Новость о блокировке опубликовали сами сотрудники сайта.

Роскомнадзор в решении о блокировке ссылался на статью 15.1 российского федерального закона о массовой информации, информационных технологиях и сборе информации. Согласно этому закону информационный контент «Белсат» был «наказан» за содержание, которое «в неприличной форме выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации».

Как отметили сотрудники «Белсат», после такой высокой оценки их работы они и впредь обещают предоставлять своим зрителям максимально объективную и оперативную информацию о событиях в Беларуси и мире.