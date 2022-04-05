На Oll.tv открыли свободный доступ к 50 телеканалам в Украине и за рубежом, также бесплатно можно смотреть занятия онлайн-школы, слушать аудиосказки, медитации и курсы английского языка.

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Какие каналы доступны

Без оплаты и регистрации доступны каналы: «Украина 24», «UA: Первый», «Украина», «1+1», СТБ, ICTV, Новый канал, «Интер», «Индиго», НТН, К1, 5 канал, Прямой, «Эспрессо», «Рада», «Энтер-фильм», Paramount Comedy, «Первый автомобильный», Xsport, 4 канал, К2, «Сириус», UA Fashion, «Мега», «Бигуди», Zoom , Genuine TV, Obozrevatel, «UA: Крым», «UA: Киев», «UA: Донбасс», 34 канал, «Одесса live», «Алекс», «Донбасс», «Киев», НТА, « Первый Западный», «Правда здесь», «Правда здесь Львов», «Правда ТУТ Киев», «Раи», «Ровно 1», СК1, ТВА, МТМ, «Центральный», «Черновцы», АТР, ТВ5, 33 канал , Nobel TV.

Дополнительный контент

Кроме того, на платформе бесплатно доступна государственная онлайн-школа для 5-11 классов, детский сад NUMO от UNICEF и аудиосказки для малышей. Кроме того, для взрослых в аудио- и видеоформатах есть восстанавливающие практики и медитации, а также уроки английского языка.