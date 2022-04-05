По неофициальной информации причиной отключения каналов является их отказ транслировать марафон «Единые новости», официальных комментариев журналистам пока не предоставили.

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Что произошло

4 апреля Концерн РРТ выключил «Эспрессо», Прямой и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы направили письма на этот счет президенту, Совету национальной безопасности и обороны Украины, Службе безопасности Украины, Министерству обороны и Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания. Каналы просят президента вмешаться и защитить «право журналистов, профессионально воюющих на информационном фронте, на профессию и свободу слова». Они требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.

Сами говорят

Журналисты «Детектор медиа» направили запрос на комментарий директору Концерна РРТ Кириллу Данилову, его мобильный телефон не отвечает. Технический директор концерна Сергей Семерей сказал, что в условиях войны может давать комментарий только по официальному запросу.

Руководитель провайдера цифрового телевидения «Зеонбуд», который сейчас подчиняется КРРТ, причины отключения каналов он не знает — компания сейчас выполняет техническую функцию и просто транслирует сигнал.

«Мы вообще не заметили, что что-то изменилось», — сказал Владимир Манжосов.

В Госспецсвязи все еще готовят официальный комментарий на запрос журналистов.

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По неофициальной информации, причиной отключения является отказ каналов транслировать марафон «Единые новости» в полном объеме. Напомним, что еще 19 марта президент ввел в действие решение СНБО, которым обязал общенациональные каналы транслировать единый марафон.

5 канал, Прямой и Эспрессо» изменили свой эфир и присоединились к трансляции марафона «Единые новости». Как пишут в своем заявлении журналисты 5 канала и Прямого, они соблюдают принцип единой государственной информационной политики, и львиную долю эфирного времени передали общему общенациональному марафону, выполняя указ президента.

Источник: Детектор медиа