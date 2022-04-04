Глава Минцифры Михаил Федоров поблагодарил телеком-специалистов за героическую работу отрасли во время войны.

С начала войны мобильные операторы предоставили бесплатно мобильных услуг на сумму более 600 миллионов гривен. Также около 25 миллионов гривен переведено благотворительным фондам.

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Для поддержки бюджета операторы уплатили авансом налоги: Киевстар — 1,1 миллиарда грн., lifecell — 35 миллионов гривен, Vodafone — 58 миллионов гривен.

«Считаю наших телеком-специалистов «скрытыми героями»/ hidden heroes войны. Даже рискуя жизнью, они восстанавливают мобильную связь и фиксированный интернет в областях, где идут боевые действия. Благодаря им у нас есть возможность звонить по телефону родным и читать о героических подвигах наших Вооруженных сил Украины», — написал Федоров.