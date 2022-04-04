Из-за утреннего повреждения сети фиксируется временное отсутствие услуг в Николаевской области, сообщает Укртелеком.

Специалисты уже ищут возможность восстановления.

В целом, критическая инфраструктура и национальная сеть Укртелекома работают стабильно. Услуги предоставляются во всех областях, кроме Луганской.

Общий уровень работы районных узлов остается на высоком уровне.

Из-за активных боевых действий и их последствий сохраняется ухудшение географического уровня покрытия услугами в Запорожской области – 59%, Донецкой – 62%, Черниговской – 68% и Харьковской – 74%.

Ранее мы писали, что к Мелитополю подводят интернет-линию из Крыма.